Хочу торта, а возни не хочу: морковный пирог с кремом — то ещё чудо, вся семья подсела на него

Хочу торта, а возни не хочу: морковный пирог с кремом — то ещё чудо, вся семья подсела на него

Этот пирог дома давно заменил магазинные торты. Получается мягкий, влажный, ароматный и с нежным сливочным кремом сверху — по вкусу действительно напоминает полноценный торт. При этом никакого миксера, сложных коржей и многочасовой возни на кухне.

Весь секрет — в моркови и правильной текстуре теста. Она делает выпечку очень сочной, а орехи добавляют приятную плотность и вкус. Тесто спокойно замешивается обычной ложкой или венчиком буквально за несколько минут.

Продукты

Сахар — 180 г, ванильный сахар — 1 ч. л., масло — 180 г, яйца — 4 шт., мука — 260 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сода — 1 ч. л., морковь — 300 г, грецкие орехи — 100 г, корица — по желанию. Для крема: творожный сыр — 140 г и сахарная пудра — 2 ст. л.

Приготовление

Сначала смешивают сахар, ваниль и масло, затем по одному добавляют яйца. После этого вводят муку с содой и разрыхлителем. Морковь натирают на мелкой тёрке и отправляют прямо в тесто вместе с соком — именно он даёт ту самую сочность. В конце добавляют орехи.

Тесто выкладывают в форму и выпекают около 30–35 минут при 170 градусах. Остывший пирог сверху покрывают кремом из творожного сыра и сахарной пудры.

Личный опыт

Я сначала думала, что морковный пирог — это что-то скучное и «правильное», но этот рецепт оказался настоящим открытием. Теперь его просят чаще шарлотки и многих домашних тортов.