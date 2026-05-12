День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 14:15

Хочу торта, а возни не хочу: морковный пирог с кремом — то ещё чудо, вся семья подсела на него

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот пирог дома давно заменил магазинные торты. Получается мягкий, влажный, ароматный и с нежным сливочным кремом сверху — по вкусу действительно напоминает полноценный торт. При этом никакого миксера, сложных коржей и многочасовой возни на кухне.

Весь секрет — в моркови и правильной текстуре теста. Она делает выпечку очень сочной, а орехи добавляют приятную плотность и вкус. Тесто спокойно замешивается обычной ложкой или венчиком буквально за несколько минут.

Продукты

Сахар — 180 г, ванильный сахар — 1 ч. л., масло — 180 г, яйца — 4 шт., мука — 260 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сода — 1 ч. л., морковь — 300 г, грецкие орехи — 100 г, корица — по желанию. Для крема: творожный сыр — 140 г и сахарная пудра — 2 ст. л.

Приготовление

Сначала смешивают сахар, ваниль и масло, затем по одному добавляют яйца. После этого вводят муку с содой и разрыхлителем. Морковь натирают на мелкой тёрке и отправляют прямо в тесто вместе с соком — именно он даёт ту самую сочность. В конце добавляют орехи.

Тесто выкладывают в форму и выпекают около 30–35 минут при 170 градусах. Остывший пирог сверху покрывают кремом из творожного сыра и сахарной пудры.

Личный опыт

Я сначала думала, что морковный пирог — это что-то скучное и «правильное», но этот рецепт оказался настоящим открытием. Теперь его просят чаще шарлотки и многих домашних тортов.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Люкс» из простой морковки: необычный рецепт вместо надоевших салатов
Общество
Салат «Люкс» из простой морковки: необычный рецепт вместо надоевших салатов
Вместо моркови по-корейски делаю по-французски: добавляю ложку меда и горчицы — через 10 минут подаю
Общество
Вместо моркови по-корейски делаю по-французски: добавляю ложку меда и горчицы — через 10 минут подаю
Соединяю сгущенку с печеньем и орехами — через 2 часа торт «Орешек» готов: без выпечки, слаще и быстрее наполеона
Общество
Соединяю сгущенку с печеньем и орехами — через 2 часа торт «Орешек» готов: без выпечки, слаще и быстрее наполеона
Взбиваю сливки с сыром и сахарной пудрой — через 20 минут торт «Снежная королева» тает во рту, как белое облако
Общество
Взбиваю сливки с сыром и сахарной пудрой — через 20 минут торт «Снежная королева» тает во рту, как белое облако
Этот манный пудинг на молоке — не каша, а десерт из детства. Пара ингредиентов, и манка становится топ-угощением
Общество
Этот манный пудинг на молоке — не каша, а десерт из детства. Пара ингредиентов, и манка становится топ-угощением
морковь
торты
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин узнал об «угнанных» в Европу детях из ДНР
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Международная выставка в честь Леонардо да Винчи откроется в Астане
Юлия Мендель: кто она такая, биография, интервью Карлсону о Зеленском
Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Оренбурге
«Ад для израильских солдат»: лидер «Хезболлы» дал ЦАХАЛ страшное обещание
Долина перенесла концерт в Москве ради дня рождения одного города
Россиянам напомнили, когда электронная повестка становится врученной
Таможенники нашли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами
Стало известно, кто стал новым министром иностранных дел Венгрии
Названа вероятная стратегия Кубы в отношениях с Трампом
Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям
Петербуржца осудили за продажу скрытых камер на маркетплейсе
Володин назвал приглашение Зеленского в Армению недружественным шагом
Трамп выступил с неожиданным заявлением по «стране-неудачнице»
Названы регионы, лидирующие по активности клещей
Колонка АЗС и автомобиль заполыхали после прилета БПЛА в Энергодаре
Ермак ответил на предъявленные ему обвинения
КГБ Белоруссии разоблачил литовского шпиона
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.