Морковь станет ровной и сладкой, как на рынке: старый дачный способ снова в моде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие дачники уверены, что главное для хорошей моркови — полив и рыхлая почва. Но именно во время прореживания часто совершается ошибка, из-за которой корнеплоды вырастают кривыми и поврежденными. Есть простой способ, который помогает одновременно защитить грядку и сделать урожай заметно лучше.

После прореживания опытные огородники обязательно присыпают рядки древесной золой. Во время удаления лишних ростков почва повреждается, а запах ботвы быстро привлекает морковную муху. Зола помогает отпугнуть вредителя и одновременно подкармливает растения калием, который нужен для сладких и ровных корнеплодов.

Прореживать морковь лучше после дождя или хорошего полива, когда земля мягкая. Между растениями сначала оставляют около сантиметра, а позже увеличивают расстояние до 3–4 сантиметров. Сразу после процедуры грядку слегка припудривают просеянной золой и присыпают рыхлой землей. Поливать в этот день не стоит, иначе можно обжечь молодые корешки щелочным раствором.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что морковь выросла ровной, сладкой и почти без повреждений от вредителей. Она также советует не использовать свежий навоз на морковных грядках — от него корнеплоды часто становятся кривыми и разветвленными.

Ранее сообщалось. что многие удивляются, почему кусты томатов стоят пышные и зеленые, а помидоров на них почти нет. Часто проблема не в поливе и не в удобрениях, а в лишних побегах, которые тянут на себя питание.

Проверено редакцией
Общество
советы
морковь
растения
Марина Макарова
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
