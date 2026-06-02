Морковь станет ровной и сладкой, как на рынке: старый дачный способ снова в моде

Многие дачники уверены, что главное для хорошей моркови — полив и рыхлая почва. Но именно во время прореживания часто совершается ошибка, из-за которой корнеплоды вырастают кривыми и поврежденными. Есть простой способ, который помогает одновременно защитить грядку и сделать урожай заметно лучше.

После прореживания опытные огородники обязательно присыпают рядки древесной золой. Во время удаления лишних ростков почва повреждается, а запах ботвы быстро привлекает морковную муху. Зола помогает отпугнуть вредителя и одновременно подкармливает растения калием, который нужен для сладких и ровных корнеплодов.

Прореживать морковь лучше после дождя или хорошего полива, когда земля мягкая. Между растениями сначала оставляют около сантиметра, а позже увеличивают расстояние до 3–4 сантиметров. Сразу после процедуры грядку слегка припудривают просеянной золой и присыпают рыхлой землей. Поливать в этот день не стоит, иначе можно обжечь молодые корешки щелочным раствором.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что морковь выросла ровной, сладкой и почти без повреждений от вредителей. Она также советует не использовать свежий навоз на морковных грядках — от него корнеплоды часто становятся кривыми и разветвленными.

