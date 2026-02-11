В Госдуме перечислили новые полномочия врачей скорой помощи

Минтруд России утвердил новый профессиональный стандарт для врачей скорой медицинской помощи, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, которые передает РИА Новости, они получат полномочие оказывать медпомощь вне медицинской организации в условиях чрезвычайных ситуаций.

Минтруд РФ утвердил новый профстандарт врача скорой помощи. Так, у врача скорой [помощи] появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, — отметил Леонов.

Парламентарий добавил, что в профстандарт включили семь конкретных действий, таких как сортировка пострадавших, координация работы первых прибывших бригад, взаимодействие с другими экстренными службами и организация эвакуации. Также в документе прописаны необходимые знания и умения, включая знание критериев ЧС и алгоритмов работы при них.

Помимо этого, обратил внимание Леонов, были скорректированы условия допуска к работе. Теперь врачу достаточно сертификата специалиста или аккредитации по направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия», без обязательной узкой аккредитации по скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Минздрав России намерен изменить порядок выдачи больничных. Согласно документу, россияне, которые болели четыре и более раз за полгода, будут утверждать новый больничный через врачебную комиссию.