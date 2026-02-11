Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 07:53

В Госдуме перечислили новые полномочия врачей скорой помощи

Депутат Леонов: врачи смогут оказывать помощь вне медорганизации в случае ЧС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минтруд России утвердил новый профессиональный стандарт для врачей скорой медицинской помощи, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, которые передает РИА Новости, они получат полномочие оказывать медпомощь вне медицинской организации в условиях чрезвычайных ситуаций.

Минтруд РФ утвердил новый профстандарт врача скорой помощи. Так, у врача скорой [помощи] появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, — отметил Леонов.

Парламентарий добавил, что в профстандарт включили семь конкретных действий, таких как сортировка пострадавших, координация работы первых прибывших бригад, взаимодействие с другими экстренными службами и организация эвакуации. Также в документе прописаны необходимые знания и умения, включая знание критериев ЧС и алгоритмов работы при них.

Помимо этого, обратил внимание Леонов, были скорректированы условия допуска к работе. Теперь врачу достаточно сертификата специалиста или аккредитации по направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия», без обязательной узкой аккредитации по скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Минздрав России намерен изменить порядок выдачи больничных. Согласно документу, россияне, которые болели четыре и более раз за полгода, будут утверждать новый больничный через врачебную комиссию.

Россия
Госдума
Сергей Леонов
врачи
скорая помощь
полномочия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грабившая участников СВО банда использовала для преступления дурман
Европе объяснили, чем обернется «частичное» вступление Украины в ЕС
Лавров рассказал, сможет ли Совет мира заменить ООН
Хирург объяснил, почему пациенты могут плакать после пластической операции
Бритни Спирс заключила «историческую сделку»
Лавров ответил, удается ли ему «пожить для себя»
В Госдуме перечислили новые полномочия врачей скорой помощи
Россиян предупредили, какие продукты опасны из-за вируса Нипах
Юрист дал совет, как снизить переплату из-за роста тарифов ЖКУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 февраля: инфографика
Диверсанты ВСУ и последствия атаки на ЗАЭС: новости СВО к утру 11 февраля
США придумали способ надавить на Иран в вопросе ядерной программы
Российские силовики рассказали, что происходит с ВСУ в Запорожской области
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 108 украинских БПЛА
Не оставил ни гроша: почему старшая дочь Баталова не получила наследство
ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок
Лавров обвинил ЕС и Киев в попытках «изнасилования» мирной инициативы США
Психолог озвучила неприятную правду о реальности дружбы мужчины и женщины
Стал известен размер взятки в Киеве для освобождения от мобилизации
В Европе раскрыли хитрую уловку Киева на переговорах с Россией
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.