02 декабря 2025 в 16:57

«На грани»: в Раде оценили ситуацию в экономике Украины

Депутат Рады Гетманцев: Киев оказался на грани из-за отказа ЕЦБ в кредите

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ситуация в экономике Украины оказалась «на грани», заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, это связано с отказом Европейского центрального банка поддержать кредит Киеву за счет замороженных активов РФ

Реально плохая новость. Вы знаете, никогда не нагнетаю, но ситуация реально на грани, — написал Гетманцев.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что за возможный новый кредит Украине в размере €135 млрд придется расплачиваться внукам нынешних жителей европейских стран. По его словам, таких денег у Евросоюза «просто нет», а предложение ЕК является абсолютно нелепым.

Ранее сообщалось, что предложение о выдаче кредита в €140 млрд (13,58 трлн рублей) за счет российских средств выдвинул канцлер Германии Фридрих Мерц. Бельгийский премьер Барт де Вевер в ответ на это выразил уверенность в том, что изъятие активов третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и всего Евросоюза. Де Вевер захотел разделить финансовую и правовую ответственность за кредит с другими странами.

