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17 июля 2025 в 15:28

Российские банки хотят попросить о помощи государства

Bloomberg: три крупных банка России намерены просить ЦБ о помощи

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сразу три крупных российских банка планируют просить о помощи ЦБ РФ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на российских чиновников и соответствующие документы. Утверждается, что они обсуждают возможность рекапитализации. При этом не уточняется, о каких именно банках идет речь.

Топ-менеджеры некоторых крупнейших российских банков в частном порядке обсуждали возможность обращения за финансовой помощью к государству, если уровень проблемных кредитов на их балансах продолжит ухудшаться в течение следующего года, — говорится в публикации.

По данным источников, три российских банка, признанные ЦБ РФ системно значимыми, допускают риск рекапитализации в течение 12 месяцев. При этом объем заявок от финансовых организаций будет зависеть от роста числа проблемных кредитов в 2026-м году.

Ранее опрошенные Банком России эксперты пересмотрели макроэкономические прогнозы, смягчив ожидания по ключевой ставке. Так, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается на уровне 19,3% против предыдущего прогноза в 20%.

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