Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 07:52

В ГД захотели включить уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии

Лантратова предложила включить уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, передает ТАСС. Деятель предложила включить отпуск по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж для досрочного назначения пенсий.

В частности, по ее задумке, это коснется педагогов, врачей и других социально значимых категорий. Лантратова напомнила, что в правовом поле встречается такое явление, как подмена понятий стажа, из-за чего женщины имеют меньший доступ к досрочной пенсии, и это нужно исправить.

Без ограничений по дате начала отпуска и без дискриминирующих «переходных» оговорок, — написала Лантратова.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов обратил внимание, что в России технически возможно обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты. Парламентарий подчеркнул, что для этого потребуются дополнительные средства.

До этого Ярослав Нилов заявил, что депутаты Госдумы не обсуждают новую пенсионную реформу. По его словам, для повышения пенсионного возраста нет оснований, а такие дискуссии без веских причин негативно влияют на психологическое состояние граждан.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике выразил мнение, что повышение пенсионного возраста в России в ближайшие годы маловероятно. По его мнению, предыдущая реформа прошла неблагополучно, а изначальные границы выхода на пенсию имели научное и медицинское обоснование.

Госдума
пенсии
стаж
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело похищенного девятилетнего Паши нашли вмерзшим в лед
Раскрыто, могут ли работника насильно отправить в отпуск
В России хотят ограничить срок оспаривания приватизации
Шойгу передал лидеру Мьянмы послание Путина
Президент Ирана поручил подготовить почву для переговоров с США
В МИД предупредили о военных мерах России из-за ПРО США в Гренландии
Стилист раскрыл, как создать объем у корней без вреда для волос
В МИД РФ предупредили Японию о последствиях размещения американских ракет
В МИД оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности
«Элиты там отрываются»: Арестович заявил о педофилии в украинских детдомах
Стали известны детали допроса убийцы школьника из Петербурга
Появилось фото задержания подозреваемого в похищении девятилетнего Паши
Сейсмолог объяснила толчки в Крыму
Губернатор раскрыл число погибших с начала года из-за атак ВСУ белгородцев
«Алла, простите нас»: Галкин покорил сердца фанаток резкой сменой образа
Премьеру спектакля с Ефремовым перенесли на неопределенный срок
Появилась карта городов России, упомянутых в файлах Эпштейна
Убитого в Петербурге мальчика могли пытать перед утоплением
«Учительницу года» арестовали за совращение ученика
Названы скрытые расходы, раздувающие бюджет путешествия
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.