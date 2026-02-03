В ГД захотели включить уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, передает ТАСС. Деятель предложила включить отпуск по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж для досрочного назначения пенсий.

В частности, по ее задумке, это коснется педагогов, врачей и других социально значимых категорий. Лантратова напомнила, что в правовом поле встречается такое явление, как подмена понятий стажа, из-за чего женщины имеют меньший доступ к досрочной пенсии, и это нужно исправить.

Без ограничений по дате начала отпуска и без дискриминирующих «переходных» оговорок, — написала Лантратова.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов обратил внимание, что в России технически возможно обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты. Парламентарий подчеркнул, что для этого потребуются дополнительные средства.

До этого Ярослав Нилов заявил, что депутаты Госдумы не обсуждают новую пенсионную реформу. По его словам, для повышения пенсионного возраста нет оснований, а такие дискуссии без веских причин негативно влияют на психологическое состояние граждан.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике выразил мнение, что повышение пенсионного возраста в России в ближайшие годы маловероятно. По его мнению, предыдущая реформа прошла неблагополучно, а изначальные границы выхода на пенсию имели научное и медицинское обоснование.