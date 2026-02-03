Зимняя Олимпиада — 2026
Появилась карта городов России, упомянутых в файлах Эпштейна

Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Хабаровск упомянуты в материалах по делу Эпштейна

Джеффри Эпштейн (в центре) Джеффри Эпштейн (в центре) Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Хабаровск упоминаются в опубликованных Минюстом США файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, передает РБК. Эти города и еще шесть (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара и Иркутск) указаны в опубликованной порталом карте как те, что он посещал лично либо через своих помощников организовывал туда поездки для третьих лиц, оплачивая авиабилеты и проживание в отелях.

Ранее сообщалось, что в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, президент Владимир Зеленский упоминается в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей. Также автор одного из опубликованных электронных писем, относящихся к 2024 году, предполагает, что украинский президент мог быть связан с модельным агентом Жан-Люка Брюнеля.

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал брата короля Великобритании Карла III Эндрю дать показания перед Конгрессом США. Журналисты уточнили, что он хочет услышать показания касательно его связей с известным финансистом Эпштейном.

