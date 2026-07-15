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15 июля 2026 в 17:16

Ливни на Урале повлекли за собой оползни

На Урале после наводнения начали сходить оползни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Свердловской области после наводнения зафиксировали опасные оползни и провалы грунта, на что обратил внимание Telegram-канал Baza. С последствиями стихии столкнулись жители города Камышлова, где из-за обильных осадков земля в буквальном смысле начала уходить из-под ног прямо возле жилых домов.

Очевидцы заметили, как огромные пласты грунта вместе с растущими на них деревьями медленно сползают по склону вниз. Параллельно с этим критическая ситуация из-за разгула стихии сложилась в соседнем селе Обуховское Камышловского района. Там в результате паводка под водой оказались многочисленные частные дворы и целые жилые улицы.

Ранее в Дагестане произошло масштабное наводнение, из-за которого пришлось эвакуировать более 100 человек. В 60 населенных пунктах размыты дороги, что привело к отсутствию транспортного сообщения. В Гергебильском районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

До этого доктор технических наук РУДН Владимир Тетельмин заявил, что мощные наводнения в России могут стать новой климатической нормой уже в ближайшие 30–40 лет. По его словам, наиболее уязвимыми перед этой угрозой окажутся жители Урала, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

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