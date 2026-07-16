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16 июля 2026 в 13:09

Окунаю баклажаны в яйцо: через 20 минут подаю салат со сметаной и чесноком — вы тоже перестанете жарить баклажаны по-старому

Фото: D-NEWS.ru
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Многие отказываются готовить баклажаны только потому, что при жарке они моментально впитывают масло и становятся слишком тяжелыми. Но есть простой способ полностью изменить результат — достаточно одного ингредиента, и овощ получится совсем другим.

Для приготовления вам понадобится: баклажаны — 2–3 шт. (около 700 г), соль — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, яйцо — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2–3 зубчика, кинза — небольшой пучок (или петрушка с укропом), сметана — 200 г, растительное масло — для жарки.

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной около 1 см, посолите и оставьте на 15–20 минут. Затем промокните выделившуюся влагу бумажным полотенцем. Добавьте яйцо, немного перца и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся тонким слоем.

Обжаривайте баклажаны на небольшом количестве разогретого масла с двух сторон до золотистой корочки. Отдельно приготовьте соус: смешайте сметану с измельченным чесноком, мелко нарезанным луком и зеленью. Горячие баклажаны сразу переложите в миску, добавьте соус, аккуратно перемешайте и оставьте на 10–15 минут, чтобы они пропитались ароматами.

Личный опыт

Сначала не верила, что обычное яйцо может так изменить результат. Но теперь всегда готовлю баклажаны именно так: масла уходит заметно меньше, кружочки остаются нежными, а со сметанно-чесночным соусом они исчезают со стола быстрее любого мясного блюда.

Проверено редакцией
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баклажаны
сметана
чеснок
лук
яйцо
зелень
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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