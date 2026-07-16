Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 14:12

Мостовой восхитился Месси после полуфинального матча ЧМ Англия — Аргентина

Мостовой заявил, что давно предлагал отдать «Золотой мяч» на хранение Месси

Лионель Месси после победы сборной Аргентины над сборной Англии в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Лионель Месси после победы сборной Аргентины над сборной Англии в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Фото: IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой восхитился звездным нападающим Лионелем Месси после матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу — 2026 между Англией и Аргентиной. Он отметил, что еще при счете 0:1 был уверен в том, что аргентинцы вернутся в игру. В разговоре с NEWS.ru Мостовой отметил, что уже можно было бы отдать «Золотой мяч» на хранение Месси или создать для него индивидуальную награду за все достижения.

Я думал, что матч закончится 1:1 и все к этому шло. Если бы в очередной раз не проявил себя гений Лионель Месси. Еще при счете 0:1 я всем написал: сейчас будет камбэк. Мы говорим чудес не бывает? В отношении Аргентины, получается, бывают — еще и выиграть в основное умудрились. Я давно уже предлагал отдать «Золотой мяч» Месси на вечное хранение. Сделать индивидуальный, или придумать еще какую-то награду, — сказал Мостовой.

Матч между Англией и Аргентиной завершился со счетом 1:2. На гол Энтони Гордона на 55-й минуте аргентинцы ответили точными ударами Энцо Фернандеса на 85-й и Лаутаро Мартинеса на 90+2-й. Оба раза ассистентом выступил Месси. В рещающем матче мундиаля Аргентина сыграет с Испанией, встреча состоится 19 июля.

Футбол
чемпионат мира
Спорт
Англия
Аргентина
Александр Мостовой
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
VK продали RuStore: смена домена, удаление приложений, что это значит
Трассу «М-12» до Тюмени планируют открыть в декабре
В Госдуме объяснили, к чему приведет запрет ЕС на продажу туров в Россию
Продавец облил перцовкой покупателя из-за очереди
Аллергикам дали советы, как пережить летнее цветение трав
Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России
Разбившая автомобили топором россиянка наблюдается у психиатра
«Небольшое снижение»: Хуснуллин доложил Путину о темпах ввода жилья в РФ
В Перми во время ливня дерево придавило прохожую
«Очередное напоминание»: в ГД ответили на удаление МАКСа из Google Play
Диетолог перечислила самые ценные летние ягоды
Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион
Подростка обвинили в подготовке атаки на две мечети
Сервисы VK работают в обычном режиме
Спасшему военных РФ жителю Константиновки помогли найти брата
Путин раскрыл объем ежегодных вложений россиян в жилье
Путин назвал самый надежный инструмент поддержки семей с детьми
«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием
«Вовремя и нужного качества»: Путин обозначил требования по сдаче жилья
Экс-премьер Украины назвал Корецкого подконтрольным Западу
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.