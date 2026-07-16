Мостовой восхитился Месси после полуфинального матча ЧМ Англия — Аргентина

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой восхитился звездным нападающим Лионелем Месси после матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу — 2026 между Англией и Аргентиной. Он отметил, что еще при счете 0:1 был уверен в том, что аргентинцы вернутся в игру. В разговоре с NEWS.ru Мостовой отметил, что уже можно было бы отдать «Золотой мяч» на хранение Месси или создать для него индивидуальную награду за все достижения.

Я думал, что матч закончится 1:1 и все к этому шло. Если бы в очередной раз не проявил себя гений Лионель Месси. Еще при счете 0:1 я всем написал: сейчас будет камбэк. Мы говорим чудес не бывает? В отношении Аргентины, получается, бывают — еще и выиграть в основное умудрились. Я давно уже предлагал отдать «Золотой мяч» Месси на вечное хранение. Сделать индивидуальный, или придумать еще какую-то награду, — сказал Мостовой.

Матч между Англией и Аргентиной завершился со счетом 1:2. На гол Энтони Гордона на 55-й минуте аргентинцы ответили точными ударами Энцо Фернандеса на 85-й и Лаутаро Мартинеса на 90+2-й. Оба раза ассистентом выступил Месси. В рещающем матче мундиаля Аргентина сыграет с Испанией, встреча состоится 19 июля.