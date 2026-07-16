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16 июля 2026 в 14:13

Профессор рассказал о главных причинах старения

Профессор Франчески: воспаление является главной причиной старения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Воспаление является главной причиной старения, рассказал KP.RU профессор Болонского университета Клаудио Франчески. Он отметил, что также на старение воздействует «метаболический мусор» — поврежденные молекулы и отходы бактерий.

Воспалительное старение начинается за много лет до первых симптомов болезней. Получается порочный круг, в котором старение усиливает воспаление, воспаление провоцирует болезни сердца, сосудов, диабет, Альцгеймер, рак, а болезни еще сильнее разгоняют и воспаление, и старение, — рассказал Франчески.

Профессор подчеркнул, что в медицине здорового долголетия используют «биологические часы» — они оценивают признаки воспаления и показывают реальный уровень износа тела. По его словам, долгожители имеют воспалительный «возраст» ниже паспортного.

Ранее невролог Валерий Новоселов рассказал, что скорость работы мозга может стать маркером определения биологического возраста. Он отметил, что старение — процесс снижения функциональности органов.

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