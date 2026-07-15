Самые толстые кабачки не выбрасываю: готовлю «Кабанчики» — сочные шайбы с фаршем под сырной шапочкой

Самые толстые кабачки не выбрасываю: готовлю «Кабанчики» — сочные шайбы с фаршем под сырной шапочкой

Крупные переросшие кабачки многие считают непригодными для готовки, а из них получаются идеальные «Кабанчики» — толстые кабачковые шайбы с сочной мясной начинкой и аппетитной сырной корочкой. Благодаря тому, что жесткая сердцевина удаляется, кабачки отлично пропекаются и остаются нежными.

Для приготовления вам понадобится: крупный кабачок — 1 шт., мясной фарш — 500 г, репчатый лук — 1 шт., соль — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, копченая паприка — 1 ч. л.

Для сырной шапочки: твердый сыр — 150 г, помидоры — 2 шт., чеснок — 2–3 зубчика, майонез или сметана — 2 ст. л., свежая зелень — небольшой пучок.

Кабачок нарежьте толстыми шайбами толщиной около 3–4 см. Если семена уже жесткие, аккуратно удалите середину ложкой или ножом, оставив плотные стенки толщиной около 1–1,5 см. Должны получиться своеобразные кабачковые «бублики».

Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью, перцем и паприкой. Плотно наполните кабачковые шайбы начинкой и выложите их в форму для запекания.

Для верхнего слоя натрите сыр, помидоры нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс, зелень измельчите. Смешайте все с майонезом или сметаной. На каждую шайбу выложите по полной ложке этой смеси.

Накройте форму фольгой и запекайте при 180 °С около 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10–15 минут, пока сыр не подрумянится и не станет золотистым.

Личный опыт

Так готовлю именно переросшие кабачки, которые многие уже собираются выбросить. После запекания плотная мякоть становится мягкой, а жесткая сердцевина совсем не мешает, потому что ее мы удаляем заранее. Получается полноценное горячее блюдо, которое даже без гарнира исчезает со стола первым.