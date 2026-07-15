Кабачок, фарш и листы без варки: готовим летнюю лазанью — вместо надоевших котлет и макарон

Кабачок, фарш и листы без варки: готовим летнюю лазанью — вместо надоевших котлет и макарон

Лазанью готовлю не только с мясным соусом. Летом обязательно добавляю тонкие ломтики молодого кабачка — они делают блюдо сочнее и нежнее, но при этом не перебивают вкус болоньезе и бешамеля.

Главное — использовать листы лазаньи, которые не требуют предварительной варки, тогда приготовление занимает гораздо меньше времени.

Для приготовления вам понадобится: листы лазаньи без предварительной варки — 9 шт., молодой кабачок — 1–2 шт., моцарелла — 200 г.

Для соуса болоньезе: мясной фарш — 350 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., томатная паста — 150 г, растительное масло — 20 мл, соль, черный перец и сухой базилик — по вкусу.

Для соуса бешамель: сливочное масло — 50 г, мука — 50 г, молоко — 500 мл.

Для бешамеля растопите сливочное масло, добавьте муку и слегка обжарьте. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая венчиком. Посолите, поперчите и варите около 5 минут до легкого загустения.

Для болоньезе обжарьте мелко нарезанные лук и морковь, добавьте фарш и готовьте до готовности. Затем положите томатную пасту, специи и тушите еще 10–15 минут. Моцареллу натрите на крупной терке. Кабачок нарежьте очень тонкими слайсами с помощью овощечистки или мандолины.

На дно формы выложите немного бешамеля. Затем положите листы лазаньи, мясной соус, несколько ломтиков кабачка, снова бешамель и немного сыра. Повторяйте слои до заполнения формы. Верх обязательно полностью покройте соусом — это поможет листам хорошо приготовиться.

Накройте форму фольгой и запекайте при 180 °С около 30 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте оставшимся сыром и готовьте еще 5–10 минут до румяной корочки.