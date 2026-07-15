Как приготовить идеальные хрустящие драники: 3 лучших рецепта

Драники любят за простоту, румяную корочку и насыщенный вкус картофеля. Это блюдо можно сделать классическим, более сытным или совсем нежным, если добавить к основе разные продукты. Важно брать картофель с достаточным количеством крахмала, тогда масса не будет распадаться на сковороде. Лишний сок лучше слегка отжимать, но не до сухости, иначе драники потеряют сочность.

Классические хрустящие драники

Традиционный рецепт без лишних добавок. Потребуется 0,5 кг крахмалистого картофеля, средняя луковица, куриное яйцо, 2 столовые ложки пшеничной муки, 40 г пшеничной муки, 5 г соли и рафинированное масло для жарки.

Клубни тщательно очищаются от кожуры и промываются. Картофель и лук измельчается на самой мелкой терке. Пюре тщательно отжимается через марлю, но сок не выливается, ему дают постоять 5 минут, потом осевший на дне мисочки белый крахмал нужно возвратить к отжатому пюре. Туда же вбивается яйцо, добавляется мука и соль. В разогретое масло ложкой выкладывают кружочки картофельного теста и обжаривают до образования плотной золотистой корочки с обеих сторон.

Совет: обязательно сливайте отжатый картофельный сок, а чистый крахмал со дна возвращайте обратно в тесто.

Классические хрустящие драники Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Драники с сыром и чесноком

Сытный вариант с добавлением твердого сыра с потрясающим ароматом и тягучей текстурой. Возьмите 500 г картофеля, 100 г сыра, 2 зубчика чеснока, яйцо, 30 г муки, соль по вкусу и масло для обжарки.

Картофель и сыр натереть на мелкой терке, чеснок выдавить через пресс. Овощи слегка отжать от лишней влаги. В глубокой посуде соединить картофель, сыр, чеснок и яйцо, добавить соль и муку. Вымесить тесто. Сформировать оладушки и обжарить на раскаленной сковороде до румяности приблизительно по 4 минуты с каждой стороны.

Совет: выбирайте твердый сыр, который хорошо плавится, но не вытекает из драников.

Драники с сыром и чесноком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Диетические драники в духовке

Облегченная версия любимого блюда для тех, кто следит за своим питанием, но не хочет отказываться от вкусностей. Возьмите 0,5 кг картофеля, яйцо, 30 г кукурузного крахмала, 5 г соли, черный перец по вкусу.

Очищенный картофель измельчается на мелкой терке и хорошо отжимается. Жидкость сливается, а выделенный крахмал отправляется обратно в пюре. В картофельную массу добавляют яйцо, кукурузный крахмал, соль и перец. Противень застилается пергаментной бумагой и слегка смазывается маслом. Оладушки из картофельной смеси готовят в духовке на 200 градусах 20 минут. Затем они аккуратно переворачиваются и отправляются в печь еще на 10 минут до зарумянивания.

Совет: не делайте лепешки слишком толстыми, оптимальная высота оладушка не должна превышать 1 см.

Диетические драники в духовке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пара профессиональных секретов для идеальных драников

Всегда используйте сорта картофеля с высоким содержанием крахмала, они имеют желтую мякоть. Если тесто все же начинает разваливаться, добавьте еще одну ложку муки или крахмала. Наливайте масло на сковороду в самом начале и добавляйте его по мере необходимости, чтобы оно не горело. Подавайте драники исключительно в горячем виде, сопровождая их сметаной, грибным соусом или жареным луком, так как остывшие оладьи теряют свой фирменный хруст.

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