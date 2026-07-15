Успехи дроноводов и провал «Птах Мадьяра»: новости СВО к вечеру 15 июля

ВС России уничтожили 20 автомобилей ВСУ, полевой штаб украинской бригады «Птахи Мадьяра» оказался под огнем, Турция выразила надежду на возобновление переговоров по Украине. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 15 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Дроноводы группировки «Север» уничтожили 20 автомобилей ВСУ

Расчеты группировки войск «Север» уничтожили 20 единиц автомобильного транспорта ВСУ за первую неделю июля в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта. Операторы вели непрерывный мониторинг логистических путей и мест скопления техники противника. Полученные данные оперативно передавались на командные пункты и ударным расчетам.

Как уточнил Карта, уничтоженные автомобили использовались для доставки провианта, боеприпасов, грузов и ротации личного состава. Российские военные применяли тактику сопровождения машин до конечных точек маршрута для выявления мест дислокации подразделений ВСУ. Удары позволили существенно нарушить снабжение передовых позиций украинских сил на данном направлении.

Операторы украинских дронов попали под ответный удар и понесли потери

Операторы беспилотников ВСУ, которые атаковали гражданские объекты в Брянской области, понесли значительные потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источника, потери были выявлены среди военнослужащих 105-го Черниговского пограничного отряда.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его информации, таких результатов удалось добиться благодаря действиям бойцов группировки «Север». Также за минувшие сутки российские военные уничтожили до 160 украинских солдат, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Герани» заставили ВСУ попрощаться с газораспределительной станцией

Вооруженные силы России нанесли удар по газораспределительной станции в Краматорске, которая использовалась в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, в операции были задействованы расчеты беспилотников «Герань».

Также военнослужащие ВС России в ходе групповых ударов уничтожили два сухогруза в порту Днепро-Бугский Николаевской области Украины, сообщило Минобороны РФ в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, в момент атаки суда осуществляли выгрузку.

«Противник не имеет пола»: дроноводы устранили операторов украинских БПЛА

Бойцы СВО обнаружили и уничтожили расчет украинских операторов беспилотников в Днепропетровской области, заявил в беседе с РИА Новости командир расчета беспилотных систем группировки войск «Центр» Антон Зайцев. Одним из операторов была женщина.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вместе с этим бойцы 417-го батальона 42-й гвардейской дивизии ВС РФ преодолели минное поле на мотоциклах, вступили в стрелковый бой и зачистили окопы в зоне СВО, рассказал в беседе с RT военный корреспондент Влад Андрица со ссылкой на военнослужащих. Операция прошла на Запорожском направлении.

Армия России обрушила удары на штаб бригады «Птахи Мадьяра»

Вооруженные силы России уничтожили полевой штаб 414-й отдельной бригады беспилотных систем украинской армии «Птахи Мадьяра», откуда координировались удары по трассе «Новороссия», связывающей Ростовскую область с Крымом, сообщает Telegram-канал Mash. Удар нанесен с применением авиабомбы ФАБ-3000. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Канал уточнил, что бомба попала по базе украинской бригады в районе Херсона. По данным источников, именно это подразделение управляло атаками на бензовозы, следовавшие по маршруту в Крым. В результате удара были ликвидированы около 60 украинских бойцов.

В Турции выразили надежду на возобновление переговоров по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду, что его визиты в Москву и Киев поспособствуют активизации переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, передает РИА Новости. Он также напомнил, что Анкара ранее уже принимала у себя российско-украинские переговоры в Стамбуле, а также выдвигала ряд посреднических инициатив, включая черноморскую зерновую сделку.

Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В июне Фидан прибыл в Россию и встретился с президентом страны Владимиром Путиным в Казани. 15–16 июля он посетит Украину, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Также у него запланированы переговоры с министром иностранных дел Андреем Сибигой и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

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