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15 июля 2026 в 08:57

Операторы украинских дронов попали под ответный удар и понесли потери

Подразделение ВСУ потеряло операторов дронов после атак на Брянскую область

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Операторы беспилотников ВСУ, которые атаковали гражданские объекты в Брянской области, понесли значительные потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источника, потери были выявлены среди военнослужащих 105-го Черниговского пограничного отряда.

Анализ некрологов уничтоженных противников <...> показал массовые потери среди вражеских операторов БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда, — рассказал собеседник агентства.

По его информации, таких результатов удалось добиться благодаря действиям бойцов группировки «Север». Также за минувшие сутки российские военные уничтожили до 160 украинских солдат, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 93 украинских беспилотника в ночь на 15 июля. Воздушные цели были уничтожены над несколькими регионами страны, а также акваториями Азовского и Черного морей.

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