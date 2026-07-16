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16 июля 2026 в 14:12

«Ахмат» собирается оспорить санкции ФИФА

«Ахмат» обратится в CAS из-за трансферного бана ФИФА

Сергей Пряхин (Ахмат), Георгий Мелкадзе (Ахмат) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Санкт-Петербурге Сергей Пряхин (Ахмат), Георгий Мелкадзе (Ахмат) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Грозненский «Ахмат» намерен подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением Международной федерации футбола (ФИФА) наложить на клуб запрет на регистрацию новых игроков, сообщил ТАСС гендиректор клуба Ахмед Айдамиров. По его словам, других вариантов, кроме судебного разбирательства, не осталось, поскольку ФИФА не идет навстречу.

Спортивной составляющей в этом решении нет. Был создан центр для выплат по солидарным взносам, где нам из-за санкций не открывают счета, и, соответственно, мы оплатить ничего не можем. На все наши обращения ФИФА, как страус с головой в песке, не отвечает и механизма для решения этого вопроса тоже не предлагает, — заявил Айдамиров.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола может ввести санкции против Аргентины из-за политической акции после победы сборной над командой Англии. Аргентинцы после матча держали баннер с надписью «Мальвинские (Фолклендские) острова — аргентинские». В спортивной федерации расценили этот поступок как непристойный.

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