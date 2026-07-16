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16 июля 2026 в 11:42

«Ахмат» не сможет регистрировать новых игроков

ФИФА запретила «Ахмату» регистрировать новых игроков

Игроки (Ахмат) радуются забитому голу в матче 20-го тура РПЛ в Москве Игроки (Ахмат) радуются забитому голу в матче 20-го тура РПЛ в Москве Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Международная федерация футбола (ФИФА) запретила футбольному клубу «Ахмат» из города Грозный регистрировать новых игроков, следует из сведений официального реестра регистрационных банов на сайте организации. Причины запрета не уточняются.

Ограничения вступили в силу с 14 июля. Бан снимут только после устранения нарушений.

В прошлом сезоне клуб занял девятое место в Российской премьер-лиге. В новом чемпионате «Ахмат» сыграет свой первый матч с командой «Локомотива». Состязание пройдет 25 июля в рамках выездной встречи.

Ранее стало известно, что клуб «Спартак» подписал контракт на четыре года с испанским защитником Виктором Парадой. Он перешел в российскую команду из клуба «Алавес». В его составе он провел 33 матча в различных турнирах и отдал три результативные передачи в прошлом сезоне.

Кроме этого, сообщалось, что ФИФА может рассмотреть вопрос о расширении финальной стадии чемпионата мира до 64 команд. Президент Федерации Джани Инфантино отметил, что идея расширить состав участников до 48 сборных в 2026 году показала отличные результаты.

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