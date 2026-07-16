«Ахмат» не сможет регистрировать новых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила футбольному клубу «Ахмат» из города Грозный регистрировать новых игроков, следует из сведений официального реестра регистрационных банов на сайте организации. Причины запрета не уточняются.

Ограничения вступили в силу с 14 июля. Бан снимут только после устранения нарушений.

В прошлом сезоне клуб занял девятое место в Российской премьер-лиге. В новом чемпионате «Ахмат» сыграет свой первый матч с командой «Локомотива». Состязание пройдет 25 июля в рамках выездной встречи.

Ранее стало известно, что клуб «Спартак» подписал контракт на четыре года с испанским защитником Виктором Парадой. Он перешел в российскую команду из клуба «Алавес». В его составе он провел 33 матча в различных турнирах и отдал три результативные передачи в прошлом сезоне.

Кроме этого, сообщалось, что ФИФА может рассмотреть вопрос о расширении финальной стадии чемпионата мира до 64 команд. Президент Федерации Джани Инфантино отметил, что идея расширить состав участников до 48 сборных в 2026 году показала отличные результаты.