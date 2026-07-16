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16 июля 2026 в 16:09

Летняя версия салата «Министерский» с яичными блинчиками и кабачками фри — вкусный, летний и сытный, заменит ужин

Фото: D-NEWS.ru
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Летом готовлю любимый «Министерский» немного по-новому. Вместо привычных ингредиентов добавляю хрустящие кабачки фри, приготовленные в духовке, и тонкие яичные блинчики. Салат получается одновременно легким, сочным и очень сытным — такой легко заменяет полноценный ужин.

Главная особенность этого варианта — кабачки.

Для приготовления возьмите: куриное филе — 300 г, молодой кабачок — 2 шт., кукурузный крахмал — 2–3 ст. л., яйца — 3 шт., молоко — 2 ст. л., репчатый лук — 1 шт., маринованный огурец — 2 шт., майонез — 3–4 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — 1–2 ст. л.

Куриное филе заранее отварите и разберите на тонкие волокна или нарежьте соломкой. Кабачки нарежьте тонкой соломкой, смешайте с крахмалом, слегка сбрызните растительным маслом, разложите на противне и запекайте при 200 градусах до румяной хрустящей корочки.

Яйца взбейте с молоком и щепоткой соли, испеките тонкие блинчики, остудите и нарежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Маринованные огурцы также нарежьте соломкой. Соедините курицу, кабачки, яичные блинчики, огурцы и жареный лук, заправьте майонезом, при необходимости посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.

Личный опыт

Автор News.ru Ольага Шмырева готовит этот салат именно летом, когда молодые кабачки особенно нежные. Самый удачный вариант — добавлять кабачки в салат непосредственно перед подачей, тогда они сохраняют приятную хрустящую корочку и делают привычный «Министерский» совершенно новым на вкус.

Проверено редакцией
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огурцы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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