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17 июля 2026 в 15:23

Тоже никогда не любили свеклу? Этот рецепт перевернет ваши взгляды: салат «Монастырский» — это вам не винегрет

Фото: D-NEWS.ru
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Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет чего-то вкусного, но не тяжелого. Всего несколько простых продуктов: отварная свекла, сухофрукты и орехи. Заправляю все майонезом, даю настояться 10 минут и подаю к столу.

Ингредиенты

Свекла — 250 г, курага — 120 г, грецкие орехи — 20 г, чернослив — 10 г, чеснок — 5 г, майонез — 15 г, соль — 3 г, перец — 3 г.

Как готовлю

Сначала отвариваю свеклу до готовности, остужаю и натираю на крупной терке. Тем временем заливаю курагу и чернослив кипятком на 5 минут, чтобы они стали мягче. Затем нарезаю сухофрукты небольшими кусочками, толку в ступке грецкие орехи. Смешиваю в миске свеклу, курагу, чернослив и орехи. Добавляю пропущенный через пресс чеснок, солю, перчу и заправляю майонезом. Даю салату постоять 10 минут, чтобы все вкусы подружились.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Тут все встало на свои места. Чернослив дает ту самую «изюминку» и дымный оттенок, а курага — солнечную сладость. Визуально салат выглядит очень празднично: ярко-бордовый с золотистыми и темными вкраплениями. Моя рекомендация: вместо майонеза попробуйте смешать сметану с горчицей — получится более пикантно и не так калорийно.

Проверено редакцией
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