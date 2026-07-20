Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 13:05

Добавляю кабачок и молодую капусту в фарш: ленивые голубцы получаются невероятно сочными и нежными

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда появляется молодая капуста и первые кабачки, готовлю ленивые голубцы именно так. Кабачок делает фарш особенно сочным, а молодая капуста быстро становится мягкой, поэтому блюдо получается нежным без долгого тушения.

Никаких сложных манипуляций с капустными листьями — все просто, быстро и очень вкусно.

Для приготовления вам понадобится: мясной фарш — 700 г, молодая капуста — 350 г, молодой кабачок — 250 г, рис — 120 г, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., черный перец — по вкусу, паприка — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л. Для соуса: томаты в собственном соку — 400 г, сметана — 150 г, вода — 150 мл, сахар — 1 ч. л., соль — по вкусу, лавровый лист — 2 шт.

Рис отварите до полуготовности и остудите. Молодую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до мягкости, чеснок измельчите. Соедините фарш, рис, капусту, кабачок, лук, чеснок, яйцо, соль, паприку и перец, хорошо перемешайте.

Сформируйте крупные овальные голубцы и слегка обжарьте их с двух сторон до румяной корочки. Отдельно смешайте томаты, сметану, воду, сахар и соль. Выложите голубцы в форму или глубокую сковороду, залейте соусом, добавьте лавровый лист и тушите под крышкой около 40 минут на слабом огне или запекайте при 180 градусах 45–50 минут.

Личный опыт

Мне особенно нравится этот вариант летом. Кабачок практически не чувствуется, зато делает голубцы очень сочными даже на следующий день. А молодая капуста полностью заменяет обычную — получается гораздо нежнее, без жестких прожилок.

Проверено редакцией
Читайте также
Мясо ушло, сыр пришел: делаю летние голубцы с невероятной сливочной начинкой и ароматной зеленью
Общество
Мясо ушло, сыр пришел: делаю летние голубцы с невероятной сливочной начинкой и ароматной зеленью
Пока сезон молодой капусты, готовлю капустянку — сытную, очень вкусную запеканку из простых продуктов
Общество
Пока сезон молодой капусты, готовлю капустянку — сытную, очень вкусную запеканку из простых продуктов
Просто все натрите и залейте кефиром: хачапури из кабачков, из года в год — фаворит лета
Общество
Просто все натрите и залейте кефиром: хачапури из кабачков, из года в год — фаворит лета
Быстрый рецепт, про который часто забывают, а зря: макаронные гнезда фаршем — готовим вкусноту в одной сковороде
Общество
Быстрый рецепт, про который часто забывают, а зря: макаронные гнезда фаршем — готовим вкусноту в одной сковороде
Натираю кабачок и готовлю «пиццу» на сковороде: быстрый рецепт, чтобы съесть много овощей вкусно
Общество
Натираю кабачок и готовлю «пиццу» на сковороде: быстрый рецепт, чтобы съесть много овощей вкусно
голубцы
капуста
кабачки
фарш
лето
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон уличили в утаивании информации о потерях
В Казани курьер мошенников украл 260 тыс. рублей у пожилой женщины
Разбившийся на Кубани вертолет не проходил государственную регистрацию
Депутат Верховной рады раскрыла крупную махинацию Федорова в МО Украины
Аналитик раскрыла, сколько зарабатывают блогеры
Названо условие, при котором цены на нефть Brent взлетят до $100
Житель Бурятии предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого
В НФС назвали способ ускорить развитие фитнес-отрасли
Москвича проверят на вменяемость после обвинения в убийстве отца
На Украине раскрыли, когда Сырский лишится своей должности
Инженер объяснила, куда пропали комары
Путин наградил Газманова престижной наградой
Автомобиль с девушкой съехал в озеро и утонил
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июля: обстановка улучшается?
В Госдуме ответили, какие водосчетчики подойдут для системы «умного дома»
Стало известно, изменится ли ключевая ставка 24 июля
Калининградцы отдали 24 млн рублей мошенникам за прошедшую неделю
Налет дронов на Домодедово, смерть спасателя в ЛНР: атаки ВСУ на РФ 20 июля
Российским учителям с 25-летним стажем присвоят государственную награду
Путин освободил российских учителей от лишних расходов
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.