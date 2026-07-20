Добавляю кабачок и молодую капусту в фарш: ленивые голубцы получаются невероятно сочными и нежными

Добавляю кабачок и молодую капусту в фарш: ленивые голубцы получаются невероятно сочными и нежными

Когда появляется молодая капуста и первые кабачки, готовлю ленивые голубцы именно так. Кабачок делает фарш особенно сочным, а молодая капуста быстро становится мягкой, поэтому блюдо получается нежным без долгого тушения.

Никаких сложных манипуляций с капустными листьями — все просто, быстро и очень вкусно.

Для приготовления вам понадобится: мясной фарш — 700 г, молодая капуста — 350 г, молодой кабачок — 250 г, рис — 120 г, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., черный перец — по вкусу, паприка — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л. Для соуса: томаты в собственном соку — 400 г, сметана — 150 г, вода — 150 мл, сахар — 1 ч. л., соль — по вкусу, лавровый лист — 2 шт.

Рис отварите до полуготовности и остудите. Молодую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до мягкости, чеснок измельчите. Соедините фарш, рис, капусту, кабачок, лук, чеснок, яйцо, соль, паприку и перец, хорошо перемешайте.

Сформируйте крупные овальные голубцы и слегка обжарьте их с двух сторон до румяной корочки. Отдельно смешайте томаты, сметану, воду, сахар и соль. Выложите голубцы в форму или глубокую сковороду, залейте соусом, добавьте лавровый лист и тушите под крышкой около 40 минут на слабом огне или запекайте при 180 градусах 45–50 минут.

Личный опыт

Мне особенно нравится этот вариант летом. Кабачок практически не чувствуется, зато делает голубцы очень сочными даже на следующий день. А молодая капуста полностью заменяет обычную — получается гораздо нежнее, без жестких прожилок.