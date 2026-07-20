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20 июля 2026 в 14:01

Быстрый рецепт, про который часто забывают, а зря: макаронные гнезда фаршем — готовим вкусноту в одной сковороде

Фото: D-NEWS.ru
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Когда времени на сложный ужин нет, а хочется приготовить что-то сытное и красивое, выручают макаронные гнезда. Достаточно наполнить их сочным фаршем, залить ароматным томатно-сметанным соусом и через полчаса на столе уже будет полноценное горячее блюдо.

А расплавленный сыр и свежий помидор делают его еще аппетитнее.

Для приготовления вам понадобится: макаронные гнезда — 250 г, мясной фарш — 400 г, лук — 1 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу. Для заливки: томатная паста — 2 ст. л., сметана — 2 ст. л., сухой чеснок — 1 ч. л., сахар — 2 ч. л., соль — 2 ч. л., кипяток — 750 мл. Дополнительно: помидор — 1 шт., твердый сыр — 70 г, растительное масло — для смазывания сковороды.

Лук мелко нарежьте или натрите на терке, смешайте с фаршем, добавьте соль и черный перец. Сковороду слегка смажьте растительным маслом и выложите макаронные гнезда. В центр каждого плотно распределите подготовленный фарш.

Для соуса соедините томатную пасту, сметану, сухой чеснок, сахар, соль и влейте кипяток, хорошо размешивая до однородности. Аккуратно залейте гнезда так, чтобы жидкость почти полностью их покрывала. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 20–25 минут. За 5 минут до готовности разложите сверху кружочки помидора, посыпьте тертым сыром, снова накройте крышкой и дождитесь, пока сыр полностью расплавится.

Личный опыт

Мне нравится готовить это блюдо именно на сковороде — макароны получаются очень нежными, а фарш остается сочным. Иногда добавляю в соус немного сушеного базилика или итальянских трав — аромат становится еще ярче, а вкус напоминает запеченную пасту из хорошего ресторана.

Проверено редакцией
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