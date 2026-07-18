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18 июля 2026 в 06:42

Мясо ушло, сыр пришел: делаю летние голубцы с невероятной сливочной начинкой и ароматной зеленью

Фото: D-NEWS.ru
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Беру белокочанную капусту, творожный сыр и свежую зелень — и за полчаса готовлю воздушные голубцы без мяса. Сыр дает нежность, зелень — витамины, сметана — сочность. Вкус получается нежным, ароматным, а блюдо — низкоуглеводным.

Ингредиенты

Кочан белокочанной капусты (среднего размера), 300 г творожного сыра (типа «Филадельфия» или «Альметте»), пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 2 зубчика чеснока, соль, перец, 200 г сметаны (для заливки), растительное масло для смазывания формы.

Как готовлю

Сначала бланширую капустные листья в кипятке 2-3 минуты до мягкости и остужаю. Тем временем смешиваю творожный сыр с мелко рубленной зеленью, чесноком, солью и перцем. Самое сложное — это аккуратно свернуть конвертики: на каждый лист выкладываю по ложке начинки и сворачиваю рулетом. Выкладываю голубцы в смазанную маслом форму, заливаю смесью сметаны с водой, солью и перцем. Запекаю при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки и подаю с зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Творожный сыр внутри дал невероятно нежную, кремовую текстуру, а капустные листья остались мягкими, но упругими. Сметанная заливка пропитала все насквозь — вкус получился очень гармоничным и сытным. Рекомендую подавать горячими, посыпав свежим укропом.

Проверено редакцией
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