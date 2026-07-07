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07 июля 2026 в 16:04

Никаких больше жирнючих чипсов: домашние куриные джерки — вкуснота без лишних калорий

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чем-нибудь похрустеть, совсем не обязательно покупать чипсы. Уже давно готовлю куриные джерки в духовке — получается ароматный, насыщенный белком перекус без панировки и большого количества масла. Их удобно взять с собой в дорогу, на работу или просто держать дома вместо магазинных снеков.

Самое приятное, что для приготовления не нужен дегидратор. Если в духовке есть режим конвекции, результат получается практически таким же: ломтики хорошо подсыхают, остаются упругими и приобретают насыщенный вкус специй.

Для приготовления понадобится: куриная грудка — 1 кг, соевый соус — 100 мл, паприка — 1 ч. л., сушеный чеснок — 1 ч. л., молотый кориандр — 1 ч. л., черный молотый перец — 1/2 ч. л., красный острый перец — по желанию, нитритная соль — 16 г (или обычная соль — по вкусу, если готовите для хранения только в холодильнике).

Куриную грудку слегка подморозьте и нарежьте очень тонкими ломтиками толщиной около 5 мм. Смешайте соевый соус, специи и соль, тщательно перемешайте с мясом и оставьте мариноваться в холодильнике на 3–4 часа. Затем разложите ломтики на решетке, установленной над противнем. Разогрейте духовку до 70–80 градусов, включите режим конвекции, если он есть, и слегка приоткройте дверцу, чтобы влага свободно выходила.

Сушите джерки примерно 4–6 часов, периодически проверяя готовность. Они должны стать сухими снаружи, но оставаться слегка эластичными внутри. Если любите более хрустящие снеки, увеличьте время приготовления еще на 30–60 минут.

Личный опыт

Я всегда добавляю немного копченой паприки — она придает мясу легкий аромат копчения, будто джерки приготовлены в настоящей коптильне. А чтобы ломтики сохли равномерно, раскладываю их так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Проверено редакцией
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