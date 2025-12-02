Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 17:56

Путин освободил Андреева от обязанностей посла в Польше

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Польше, следует из документа. Указ датирован 2 декабря.

Освободить Андреева Сергея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Польша, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что президент России наградил телеведущую и замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки орденом Александра Невского. В указе говорится, что телеведущая награждена за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, Путин наградил народную артистку Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду присудили за многолетнюю работу и вклад в развитие российской культуры и искусства.

До этого Путин вручил государственные награды инженерам-разработчикам новейших видов вооружений РФ. В частности, отмечены успехи создателей крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

