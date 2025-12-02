Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответствующий указ опубликован на сайте официального размещения правовых актов. Награду присудили за многолетнюю работу и вклад в развитие российской культуры и искусства.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» І степени Бабкину Надежду Георгиевну, — говорится в документе.

Ранее Путин присвоил телеведущей Екатерине Стриженовой звание заслуженного артиста России. Эту же награду получил и ее супруг, режиссер Александр Стриженов.

До этого Путин объявил благодарность ряду известных телеведущих, включая Александра Гордона, Валдиса Пельша, Ларису Гузееву, Леонида Якубовича и Розу Сябитову. Награды были вручены за многолетнюю добросовестную работу в СМИ.

В то же время известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франц выразил признательность Путину за полученную благодарность и возможность работать в стране. Музыкант подчеркнул свою многолетнюю преданность русской музыкальной традиции.