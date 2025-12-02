Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 16:06

Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответствующий указ опубликован на сайте официального размещения правовых актов. Награду присудили за многолетнюю работу и вклад в развитие российской культуры и искусства.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» І степени Бабкину Надежду Георгиевну, — говорится в документе.

Ранее Путин присвоил телеведущей Екатерине Стриженовой звание заслуженного артиста России. Эту же награду получил и ее супруг, режиссер Александр Стриженов.

До этого Путин объявил благодарность ряду известных телеведущих, включая Александра Гордона, Валдиса Пельша, Ларису Гузееву, Леонида Якубовича и Розу Сябитову. Награды были вручены за многолетнюю добросовестную работу в СМИ.

В то же время известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франц выразил признательность Путину за полученную благодарность и возможность работать в стране. Музыкант подчеркнул свою многолетнюю преданность русской музыкальной традиции.

Владимир Путин
Надежда Бабкина
награды
ордена
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФЛГР объяснила решение по отстранению Большунова от соревнований
Набиуллина высказалась о влиянии ключевой ставки на бизнес
Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой
В Раде оценили ситуацию в экономике Украины
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
«Важно не забыть про таблетки»: в Госдуме высмеяли новый западный тренд
Несколько десятков россиян вынужденно «захватили» самолет в Казахстане
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.