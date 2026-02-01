В Европе отреагировали на заявление Каллас о переговорах с Россией

В Европе отреагировали на заявление Каллас о переговорах с Россией Эпископос: утверждение Каллас о переговорах с РФ неверно по нескольким причинам

Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос выступил против заявления Каи Каллас о бесперспективности диалога между Евросоюзом и Россией. В соцсети X он подчеркнул, что Европе необходимо восстановить диалог с Москвой.

Это утверждение некорректно и неоправданно по нескольким причинам, — написал Эпископос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешние власти в Европе неспособны отвечать на вызовы, которые стоят перед всем миром. Он добавил, что в ЕС даже неспособны осознать их.

До этого руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова заявила, что Евросоюз намерен продолжать военную поддержку Украины, несмотря на любые дипломатические консультации по урегулированию. По ее словам, такая позиция создает препятствия для мирного процесса.

Кроме того, Каллас заявила о своем желании в будущем стать очень умной. По словам главы евродипломатии, она читает много книг о разных регионах мира. Однако конкретные названия или авторов она раскрывать не стала.