10 февраля 2026 в 15:53

Иностранных наемников ВСУ лишили своего подразделения

Le Monde: Генштаб ВСУ расформировал Интернациональный легион

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины расформировал Интернациональный легион, его участников перевел в другие подразделения, сообщает Le Monde. Решение вызвало недовольство среди иностранных наемников.

Украинский Генштаб приглашает легионеров вступать в штурмовые полки, — говорится в материале.

Информация о предстоящих изменениях стала известна участникам легиона в ноябре прошлого года. В конце декабря Генштаб ВСУ уведомил личный состав о роспуске подразделения, охарактеризовав это решение как «очень деликатное». По словам одного из бойцов с позывным «Викинг», объявление о переводе стало шоком.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, предоставляющий право на временное проживание иностранным наемникам ВСУ. ВНЖ может быть оформлен на весь срок действия контракта с украинской армией и сохраняется после его окончания. Кроме того, иностранцы получают ряд социальных гарантий, включая право на медицинское обслуживание.

До этого стало известно, что наемник из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата ВС РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.

