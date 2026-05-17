От одного вида уже текут слюнки — готовим удивительный завтрак из простого багета

Всего один секрет превращает обычный бутерброд в кулинарный шедевр. Сначала слегка подрумяниваю багет на сухой сковороде, чтобы срез стал золотистым и плотным. Затем — соус песто, два слоя сыра и хрустящий бекон.

Что понадобится

Багет белый, соус песто — 3 ст. л., сыр (гауда, эмменталь или раклет) — 4 ломтика, бекон — 6 полосок.

Как готовлю

Багет разрезаю пополам по горизонтали, чтобы получились две длинные основы. Срезы хлеба слегка подрумяниваю на сухой сковороде на среднем огне — это предотвратит размокание и даст хруст.

Противень застилаю пергаментом. Каждую основу смазываю соусом песто. Сверху выкладываю по два ломтика сыра, слегка внахлест. Полоски бекона разрезаю пополам и размещаю по три штуки на каждом бутерброде.

Запекаю в разогретой до 180 °С духовке 10–12 минут, пока сыр полностью не расплавится, а бекон не станет хрустящим. Подаю горячими, дополнив салатом из руколы и помидоров черри.

