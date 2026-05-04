04 мая 2026 в 13:52

Штормовое предупреждение объявили в Дагестане

Махачкала, Дагестан Махачкала, Дагестан Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press
В Республике Дагестан объявлено штормовое предупреждение до 5 мая, передает региональный ГУ МЧС. На территории региона ожидаются обильные осадки, грозы и усиление ветра до 18 м/с.

В период с 4 на 5 мая на территории республики прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. В отдельных низменных и горных районах ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Наиболее интенсивные ливни затронут Цунтинский, Цумадинский и Тляратинский районы, где уровень осадков может достичь 15 мм. В низменных частях республики северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 14 м/с, а в горах при грозах порывы станут еще мощнее. Спасатели призывают жителей и туристов соблюдать осторожность в связи с возможными перебоями в работе инфраструктуры.

Особое внимание ведомство уделяет ситуации в высокогорье, где обильные дожди создают дополнительные риски. В связи с разгулом стихии в горных районах Дагестана значительно возросла вероятность самопроизвольного схода лавин и оползней. Специалисты МЧС рекомендуют гражданам временно отказаться от походов по опасным маршрутам и следить за обновлениями оперативной информации.

Ранее стало известно, что в пяти горных районах Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за схода оползней. Стихия затронула Лакский, Хунзахский, Тляратинский, Левашинский и Дахадаевский районы. Местные власти организовали эвакуацию населения из наиболее опасных зон.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
