04 мая 2026 в 13:45

В Госдуме назвали место Зеленского в истории после угроз на 9 Мая

Депутат Милонов назвал Зеленского власовцем после угроз атаковать Москву 9 мая

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agenc/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский навсегда войдет в историю как коллаборационист и власовец, а его угрозы в адрес Москвы на 9 Мая объясняются духовной близостью к разгромленной идеологии Третьего рейха, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, до уровня немецких нацистов лидер европейского государства еще не дорос, поскольку некоторые из них впоследствии раскаялись за участие в войне против СССР.

Зеленский со своей позицией давно определился. Как ему еще смотреть на 9 Мая? Это день, когда его духовные лидеры, его идеология были разгромлены и преданы позору. Чертей корежит. До немецких нацистов он еще не дорос. У него самый низкий статус — он коллаборационист. Немцев призвали воевать, в чем некоторые раскаивались, а Зеленский из другой категории — полицаев, кто добровольно пошел служить нацистам и убивать своих сограждан. СССР судил немецких военнопленных, а потом отпустил, когда они отбыли наказание. Что касается полицаев, власовцев, коллаборационистов — ко многим была применена высшая мера наказания, — сказал Милонов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве направлены исключительно на усиление психологического давления на граждан России. По его словам, с военной точки зрения такие действия не имеют смысла.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
