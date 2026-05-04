04 мая 2026 в 13:45

Путин поручил главам субъектов чаще общаться с гражданами

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подчеркнул критическую важность прямого общения губернаторов с населением для эффективного управления субъектами. Такое напутствие он дал идущему на выборы главы Мордовии Артему Здунову на встрече в Кремле, передает пресс-служба президента.

Уверен, что задачи, которые перед регионом стоят, будут вашей командой под вашим руководством решаться. Но повторяю еще раз: <…> надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы, и, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным, — сказал президент.

Ранее Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Дагестана, освободив Сергея Меликова от должности главы республики и назначив на этот пост временно исполняющим обязанности Федора Щукина. Согласно документу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, Меликов уволен по собственному желанию.

Сразу после назначения Щукин заявил прессе, что основной задачей в Дагестане остается ликвидация последствий ЧС. Он добавил, что ее лично поставил глава государства.

Власть
Владимир Путин
губернаторы
Регионы
