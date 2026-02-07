Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 18:14

Мошенники приготовили «сюрприз» россиянам на дни рождения

Мошенники звонят россиянам с предложением получить подарок на день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники начали обзванивать россиян с предложением получить подарок на день рождения, передает РИА Новости. Во время звонка они не называют имя дарителя, а затем запрашивают у жертвы «код посылки» под предлогом проверки, получая таким способом доступ к личным данным.

Как пояснили в компании Angara Security, злоумышленники обновили схему обмана с использованием фальшивой курьерской доставки. В новой схеме они усилили социальную составляющую, утверждая, что отправителем является близкий родственник жертвы.

Ранее руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что мошенники звонят россиянам, подменяя номер на короткие комбинации известных банков. По ее словам, маскируясь под номера Сбера (900), ВТБ (1000) или Газпромбанка (400), преступники пользуются доверием клиентов, чтобы выманить у них персональные данные и денежные средства.

Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании о необходимости активного информирования граждан о новых схемах мошенничества. Она подчеркнула, что для эффективного противодействия необходимо просвещать население, так как злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, применяя техники психологического воздействия.

дни рождения
мошенники
аферисты
обманы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Катание на аттракционе оказалось последним для посетителя ярмарки
В Сочи провернули аферу на 600 млрд рублей
Семье убитого в Петербурге девятилетнего Паши пообещали помочь с жильем
Экономисты не смогли объяснить причин обвала биткоина
Жители Люберец раскрыли, почему боялись пострадавшего от петарды подростка
«Вопиющий случай»: Москалькова сообщила о пытках российских пленных
Ссора с Яковлевой, отказ от корпоративов, мнение об СВО: как живет Аверин
Защита Бутягина рассказала о шансах на его выход из СИЗО
Китай пригрозил США отменить визит Трампа из-за Тайваня
Известный тиктокер не прошел проверку на духовность и лишился концерта
Автоэксперты раскрыли причину роста цен на авто из КНР
В Башкирии усилят охрану школ и университетов после поножовщины в Уфе
Сотрудники ТЦК силой мобилизовали украинца вместе с его девушкой
Психиатр оценил состояние устроившего поножовщину в Уфе подростка
«Очень странно»: Авербух удивился проблеме Гуменника с правами на музыку
Украинский суд обвинили в «освящении» узурпации власти Зеленским
Маршал может заработать около 35 млн рублей к 23 Февраля
Орбан раскрыл, к чему приведет отправка войск НАТО на Украину
«Подлый акт»: Володин отреагировал на теракт в Исламабаде
Непряева назвала свой олимпийский скиатлон «ужаснейшим»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.