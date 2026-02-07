Мошенники приготовили «сюрприз» россиянам на дни рождения Мошенники звонят россиянам с предложением получить подарок на день рождения

Мошенники начали обзванивать россиян с предложением получить подарок на день рождения, передает РИА Новости. Во время звонка они не называют имя дарителя, а затем запрашивают у жертвы «код посылки» под предлогом проверки, получая таким способом доступ к личным данным.

Как пояснили в компании Angara Security, злоумышленники обновили схему обмана с использованием фальшивой курьерской доставки. В новой схеме они усилили социальную составляющую, утверждая, что отправителем является близкий родственник жертвы.

Ранее руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что мошенники звонят россиянам, подменяя номер на короткие комбинации известных банков. По ее словам, маскируясь под номера Сбера (900), ВТБ (1000) или Газпромбанка (400), преступники пользуются доверием клиентов, чтобы выманить у них персональные данные и денежные средства.

Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании о необходимости активного информирования граждан о новых схемах мошенничества. Она подчеркнула, что для эффективного противодействия необходимо просвещать население, так как злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, применяя техники психологического воздействия.