27 марта 2026 в 10:12

«Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток к лету

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»/ Алексей Переславцев
«Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов в города Дальнего Востока из Москвы в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул. Частота полетов будет расти поэтапно с конца мая.

В пиковые даты летнего сезона увеличится количество полетов между Москвой и Владивостоком (до 42 рейсов в неделю, 33 из которых выполнит «Аэрофлот», остальные — «Россия» и «АйФлай»), Благовещенском (до пяти рейсов авиакомпании «Россия» в неделю), Анадырем (до четырех рейсов «России» в неделю), Магаданом (до восьми рейсов «России» в неделю), Хабаровском (до 32 рейсов в неделю, 21 из которых выполнит «Аэрофлот», остальные — «Россия» и «АйФлай»), Петропавловском-Камчатским (до 27 рейсов «Аэрофлота» в неделю), Улан-Удэ (до 14 рейсов «Аэрофлота» в неделю), Южно-Сахалинском (до 20 рейсов в неделю, 11 из которых выполнит «Аэрофлот», остальные — «Россия» и «АйФлай») и Якутском (до девяти рейсов «Аэрофлота» в неделю).

В пиковые даты летнего сезона увеличится емкостное предложение на прямых рейсах между Москвой и Хабаровском (+ более 51 тыс. кресел относительно аналогичному периоду 2025 года, Благовещенском (+ более 16 тыс. кресел), а также Якутском (+ 3 тыс. кресел).

«Аэрофлот» активно работает над повышением доступности рейсов по наиболее популярным рейсам ДФО. Для выполнения программы полетов в Благовещенск, Владивосток, Анадырь, Хабаровск и Южно-Сахалинск перевозчик привлекает самолеты компаний «Россия» и «АйФлай».

Шаг кресел в салонах парка «России» и «АйФлай» сопоставим межкресельному расстоянию на аналогичных бортах «Аэрофлота», а перечень услуг соответствует стандартам Группы. Так, пассажирам комфорт-класса предлагают дорожные наборы и пледы. В обоих классах обслуживания есть детские наборы для юных путешественников. Питание на борту двухразовое, пассажирам доступны прохладительные напитки, а в комфорт-классе также предлагают белое или красное вино. Все путешественники могут воспользоваться бесплатной проводной системой развлечений с широким выбором контента на любой вкус и возраст, подключившись с собственных устройств.

Кроме прямых рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока пассажиры могут воспользоваться сибирским хабом Группы: во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Мирный, Нерюнгри, Читу, а с июня — в Анадырь. С середины июня планируется возобновить перелеты между Санкт-Петербургом и ДФО.

Билеты доступны как в рамках программы государственного субсидирования, так и по собственным «плоским» тарифам «Аэрофлота». При этом «плоские» тарифы на рейсы, выполняемые авиакомпаниями «Россия» и «АйФлай», ниже, чем на собственных рейсах «Аэрофлота».

Ранее стало известно, что Группа «Аэрофлот» переходит на летнее сезонное расписание, в рамках которого доступно более 300 маршрутов, из которых 161 — по России. Переход запланирован на 29 марта. Расписание будет действовать до 24 октября 2026 года. Собственная маршрутная сеть «Аэрофлота» насчитывает 157 маршрутов, авиакомпании «Россия» — 120, «Победа» — 99.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказал о прибавке к пенсии для работающих россиян в августе
Украинские военные целенаправленно ударили по двум школам
Джейкоб из «Сумерек» объявил, что станет отцом
ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»
«Братья не по крови, а больше!» Боец СВО о фронте и возврате к мирной жизни
«Исторические достижения»: подпись Трампа впервые появится на долларах
Одна страна Евросоюза может оказаться под санкциями США
Захарова двумя словами описала нападение на Русский дом в Праге
Военный вертолет едва не столкнулся с пассажирским самолетом в США
Минздрав нашел связь между алкоголем и бесплодием
Афганистан заинтересовался российским топливом
Наступление ВС РФ на Харьков 27 марта: ситуация в Купянске, контратаки ВСУ
Азиатская страна ужесточит правила получения гражданства
Пожар охватил исправительную колонию под Магаданом
Раскрыты востребованные направления отдыха за рубежом на майские праздники
Ванная как граница дня: переход от активности к отдыху
Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию
Премьер Италии Мелони после позора на референдуме заняла еще один пост
Аналитик указал на ловушку для США в Иране
Назван процент россиян, доверяющих Путину
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
