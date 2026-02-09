Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 13:47

Посол России раскрыл позицию Вучича насчет антироссийских санкций

Посол Боцан-Харченко: Вучич остался на позиции неприятия санкций против России

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что принципиально остается на позициях неприятия антироссийских санкций на фоне продолжающегося внешнеполитического давления, заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, эта позиция позволяет государствам поступательно развивать двусторонние отношения.

Президент подтвердил еще раз, как бы пробрасывая на наступивший год, что Сербия остается принципиально на позициях неприятия антироссийских санкций, — сказал дипломат.

В марте 2022 года Вучич заявил, что Белград поддержал только четыре из 13 пунктов резолюции ООН по Украине — исключительно те, которые не предполагали введения санкций и отчуждения собственности российских компаний в стране. Он тогда признал, что кризис драматично сказывается на республике, которая оказалась в крайне сложной внешнеполитической ситуации.

Ранее министр в правительстве Сербии Ненад Попович сообщил, что Сербия весь 2026 год будет получать российский природный газ по самой низкой цене в Европе и на наиболее выгодных условиях. Он отметил, такого удалось достичь благодаря «братским» отношениям Вучича и президента РФ Владимира Путина.

