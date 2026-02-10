ЕС намерен установить квоту на импорт аммиака из России ЕС хочет запретить поставки в Россию на сумму свыше €360 млн в год

Евросоюз намерен запретить экспорт товаров в Россию на сумму свыше €360 млн (33 млрд рублей) ежегодно, передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Ограничения внесены в 20-й пакет антироссийских санкций.

Кроме того, ЕС планирует ограничить импорт из России ряда металлов. Также Брюссель хочет ввести квоты на поставки аммиака и его производных.

До этого появилась информация, что Евросоюз планирует включить в 20-й пакет санкционных мер против России компанию «Башнефть» и восемь нефтеперерабатывающих предприятий, включая завод в Туапсе. Европейскому бизнесу будет запрещено с ними работать.

Тем временем стало известно, что Греция и Мальта считают необоснованным предложение Евросоюза о полном запрете на транспортировку российской нефти, включая страхование и фрахт судов. Свою позицию они выразили на встрече послов ЕС, где обсуждался проект 20-го пакета антироссийских санкций.

Евросоюз планирует впервые ввести санкции против портов третьих стран, а также включить в черный список 42 танкера. Под ограничения могут попасть грузинский терминал Кулеви и индонезийский порт Каримун из-за их якобы участия в операциях с российской нефтью.