13 января 2026 в 12:57

Назван новый владелец сети гипермаркетов «OBI Россия»

Группа «Лента» приобретет активы сети гипермаркетов «OBI Россия»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа «Лента» приобретет активы сети гипермаркетов «OBI Россия», сообщила пресс-служба компании. Сделка предусматривает переход во владение организации 25 магазинов общей торговой площадью 263 тыс. квадратных метров.

«Лента» сегодня объявляет о приобретение активов сети гипермаркетов в формате DIY («Do It Yourself» — «сделай сам») «OBI Россия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе группы отметили, что сделка укрепит позиции «Ленты» в качестве ведущего игрока на российском рынке. Интеграция активов «OBI Россия» будет происходить поэтапно до мая текущего года.

Ранее стало известно, что аукцион по продаже «ДМЕ-холдинга» и ряда связанных компаний состоится 20 января 2026 года. Отмечается, что холдинг владеет активами аэропорта Домодедово в Москве. Начальная цена составляет более 132 млрд рублей, задаток — более 26 млрд.

До этого газета The Financial Times сообщила, что американская нефтяная корпорация Chevron и частная инвестиционная компания Quantum Energy Partners объединяют усилия для участия в тендере для покупки иностранных активов российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Суммарная оценка этих активов составляет около $22 млрд (1,7 трлн рублей).

