Назван новый владелец сети гипермаркетов «OBI Россия»

Группа «Лента» приобретет активы сети гипермаркетов «OBI Россия», сообщила пресс-служба компании. Сделка предусматривает переход во владение организации 25 магазинов общей торговой площадью 263 тыс. квадратных метров.

«Лента» сегодня объявляет о приобретение активов сети гипермаркетов в формате DIY («Do It Yourself» — «сделай сам») «OBI Россия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе группы отметили, что сделка укрепит позиции «Ленты» в качестве ведущего игрока на российском рынке. Интеграция активов «OBI Россия» будет происходить поэтапно до мая текущего года.

