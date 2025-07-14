Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 17:34

У компании OBI в России сменился владелец

ООО «Гермес» нарастило до 90% свою долю в OBI

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ООО «Гермес» приобрел 65% долей трех юридических лиц международной сети строительных гипермаркетов OBI, следует из данных ЕГРЮЛ. Благодаря этому компания нарастила свою долю в OBI до 90%.

Согласно информации из реестра, доли ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» перешли «Гермесу». Оставшиеся 10% находятся в собственности АО «Аллонж», которое стало собственником российских структур OBI два года назад.

Ранее сообщалось, что 11 июня Федеральная антимонопольная служба разрешила «Гермесу» приобрести сеть OBI. Как сообщили в пресс-службе ведомства, организация ходатайствовала о покупке 65% долей в уставном капитале трех ООО — «Сделай своими руками», «Сделай своими руками Северо-Запад» и «ОБИ Франчайзинговый Центр».

OBI существует в России с 2003 года. После начала спецоперации РФ на Украине компания объявила об уходе из страны и закрыла свои магазины. На тот момент в России у нее было 27 гипермаркетов, в которых работало около 4,9 тысячи человек.

Россия
бизнес
компании
торговые сети
OBI
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, почему важно запретить выдачу микрокредитов онлайн
Как бизнес адаптируется к росту цен на топливо: кейсы поставщиков
Как оформить дарственную на машину в России: пошаговая инструкция
Названа неочевидная польза шоколада
Под Харьковом заметили бьющих ВСУ русских крупнокалиберных «девушек»
Пассажирский самолет оказался разбит градом и экстренно ушел на посадку
Автодилеры нашли того, кто расплатится за кризис на авторынке
В ГД придумали жесткое наказание перекрывшим дорогу военному авто мигрантам
Конфликт с Яковлевой, «изнасилование» Прокловой: как жил Александр Митта
«Есть пределы»: в ГД ответили, по кому ударит санкционная «кувалда» Трампа
Две женщины прокатились в автобусе и получили серьезные ожоги
55 ударов ножом в голову: студент-убийца внезапно оказался на свободе
Житель Омска распылил перцовый баллончик в машину с ребенком
Врач назвал гипертоникам продукты, которые могут быть эффективнее таблеток
Критика СВО и России, 14 лет строгого режима: где скрывается Борис Акунин
В «Ростелекоме» ответили на слухи о новых тарифах для домашнего интернета
Садовод раскрыл, откуда на даче появляются колорадские жуки
Желал россиянам «кровавого падения» и голода: где скрывается Дмитрий Быков
В США заявили о сближении политики Трампа и Байдена по конфликту на Украине
У компании OBI в России сменился владелец
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.