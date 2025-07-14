У компании OBI в России сменился владелец ООО «Гермес» нарастило до 90% свою долю в OBI

ООО «Гермес» приобрел 65% долей трех юридических лиц международной сети строительных гипермаркетов OBI, следует из данных ЕГРЮЛ. Благодаря этому компания нарастила свою долю в OBI до 90%.

Согласно информации из реестра, доли ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» перешли «Гермесу». Оставшиеся 10% находятся в собственности АО «Аллонж», которое стало собственником российских структур OBI два года назад.

Ранее сообщалось, что 11 июня Федеральная антимонопольная служба разрешила «Гермесу» приобрести сеть OBI. Как сообщили в пресс-службе ведомства, организация ходатайствовала о покупке 65% долей в уставном капитале трех ООО — «Сделай своими руками», «Сделай своими руками Северо-Запад» и «ОБИ Франчайзинговый Центр».

OBI существует в России с 2003 года. После начала спецоперации РФ на Украине компания объявила об уходе из страны и закрыла свои магазины. На тот момент в России у нее было 27 гипермаркетов, в которых работало около 4,9 тысячи человек.