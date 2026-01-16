Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 10:18

Колбаса без подвоха: как найти настоящий мясной продукт среди хитрых заменителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Любителям колбасных изделий важно знать: за яркой упаковкой может скрываться не мясо, а смесь дешевых заменителей. Внимательно изучив состав, вы легко отличите качественный продукт от сомнительной имитации — и сохраните здоровье, наслаждаясь настоящим вкусом.

При выборе колбасы первым делом смотрите на начало списка ингредиентов. Если там указаны соевый протеин (он же растительный белок или соевый изолят) либо картофельный крахмал — лучше отложить упаковку. Эти компоненты служат дешевыми наполнителями: соевый протеин создает видимость высокого содержания белка, а крахмал увеличивает вес и объем, делая колбасу «резиновой» при жарке. Настоящая качественная колбаса должна начинаться с мяса — говядины, свинины или птицы.

Допустимы специи, яичный порошок или молоко, но они не должны вытеснять основное сырье. Обращайте внимание и на количество добавок: чем короче список ингредиентов, тем лучше. Осторожность стоит проявить при виде глутамата натрия (Е621), фосфатов (Е450, Е452) и нитрита натрия (Е250) в больших количествах — это признаки экономии на качестве. Выбирая продукт с честным составом, вы получаете натуральный вкус, высокое содержание животного белка и уверенность в том, что колбаса не превратится в кашу при готовке.

Ранее сообщалось: если надоело готовить гречку скучно и однообразно, попробуйте этот удивительный рецепт — получится невероятно сочно, ароматно и сытно! Такое блюдо легко станет любимым ужином для всей семьи: оно и вкусное, и полезное, и готовится без лишних сложностей. А еще радует глаз — яркая смесь овощей с золотистой гречкой смотрится очень аппетитно.

Проверено редакцией
колбасы
продукты
магазины
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Готовятся»: на Западе предупредили об антироссийском шаге Великобритании
Названа причина, почему китайские авто ломаются зимой
Врач предупредила об опасном заболевании
Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе
В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений
На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана
Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы
Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда
В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны
Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз
В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям
Пожилую учительницу приговорили к тюремному сроку за изнасилование учеников
В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов
В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов
В Севастополе сорвали диверсии
Ученых встревожил вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»
В Совфеде отреагировали на планы Макрона создать аналог «Орешнику»
Стало известно о поимке завербованных через чаты для знакомств подростков
Дмитриев отреагировал на ситуацию в Газе цитатой из Библии
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.