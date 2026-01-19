Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 11:42

Политика Трампа подкосила доллар в международных расчетах

Доля доллара в международных расчетах при Трампе снизилась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Доля доллара в международных расчетах за первый год президентства Дональда Трампа снизилась более чем на три процентных пункта, пишет РИА Новости со ссылкой на данные SWIFT. Аналитики называют ключевой причиной падения «непредсказуемость» политики США.

В ноябре 2025 года доля доллара в расчетах составила 46,8% против 50,2% в январе 2025 года — последнем месяце президентства Джо Байдена. Таким образом, за время правления Трампа использование американской валюты сократилось на 3,4 процентного пункта.

По прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет доля доллара в международных расчетах будет постепенно сокращаться. Ближайшая альтернатива сегодня — евро, а в долгосрочной перспективе — гонконгский доллар и китайский юань.

Ранее стало известно, что доля доллара США в мировых валютных резервах снизилась до 40%. Этот показатель стал минимальным за последние два десятилетия. Аналитики связывают эту динамику с кризисом прежней финансовой системы и появлением альтернативных инструментов.

