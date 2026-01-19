Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «бесплатными» фотосессиями

Мошенники стали чаще обманывать россиян, предлагая им фотосъемки по бартеру, пишет «Петербург2» со ссылкой на МВД России. Своих жертв преступники активно ищут в социальных сетях.

Злоумышленники обещают людям «бесплатную» профессиональную съемку, после чего просят их лишь оплатить «аренду студии», уточнили в ведомстве. После согласования даты съемки жертве отправляют контакт якобы менеджера и ссылку для оплаты. На деле же деньги уходят на счет, который контролируют мошенники.

После оплаты съемка отменяется под предлогом форс-мажора, и «менеджер» предлагает вернуть клиенту деньги. Жертве присылают фишинговую ссылку, где под видом возврата средств выманивают данные карты и коды подтверждения. Иногда мошенники настаивают на установке вредоносного приложения, чтобы получить полный доступ к банковскому аккаунту и снять все средства со счета.

Ранее юрист Вероника Полякова предупредила, что мошенники стали чаще использовать дипфейки для шантажа и вымогательств. Она предупредила, что преступники взламывают аккаунты, а после начинают психологическое давление на основе личных данных жертвы.