Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 11:56

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «бесплатными» фотосессиями

МВД России: мошенники стали обманывать людей, предлагая съемки по бартеру

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мошенники стали чаще обманывать россиян, предлагая им фотосъемки по бартеру, пишет «Петербург2» со ссылкой на МВД России. Своих жертв преступники активно ищут в социальных сетях.

Злоумышленники обещают людям «бесплатную» профессиональную съемку, после чего просят их лишь оплатить «аренду студии», уточнили в ведомстве. После согласования даты съемки жертве отправляют контакт якобы менеджера и ссылку для оплаты. На деле же деньги уходят на счет, который контролируют мошенники.

После оплаты съемка отменяется под предлогом форс-мажора, и «менеджер» предлагает вернуть клиенту деньги. Жертве присылают фишинговую ссылку, где под видом возврата средств выманивают данные карты и коды подтверждения. Иногда мошенники настаивают на установке вредоносного приложения, чтобы получить полный доступ к банковскому аккаунту и снять все средства со счета.

Ранее юрист Вероника Полякова предупредила, что мошенники стали чаще использовать дипфейки для шантажа и вымогательств. Она предупредила, что преступники взламывают аккаунты, а после начинают психологическое давление на основе личных данных жертвы.

мошенники
фотосессии
общество
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле высказались о российских «интересах» в Гренландии
В Кремле рассказали о контактах Путина с новыми властями Венесуэлы
В Госдуме предложили уравнять льготы многодетным и ветеранами труда
В Кремле рассказали о традиционном купании Путина в крещенскую ночь
Путин получил приглашение в Совет мира по Газе
Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов
Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Российская молодежь начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.