В Москве электробус и иномарка попали в ДТП

На западе Москвы электробус маршрута 231 и иномарка попали в ДТП, сообщает 360.ru. В данный момент выявлены двое пострадавших.

Есть зажатые и пострадавшие. Идет деблокация, — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что салон электробуса был пустым — он ехал без пассажиров. Из-за аварии в городе перекрыли три полосы движения.

Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе в Москве произошла авария, которая привела к образованию огромной пробки протяженностью пять километров. Движение в сторону центра города практически парализовано.

До этого рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту Симферополь — Джанкой, съехал в кювет и опрокинулся в районе села Знаменка в Красногвардейском районе Крыма. В результате ДТП пострадали пять человек.