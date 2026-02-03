Зимняя Олимпиада — 2026
Юрист объяснил, как получить компенсацию за плохо убранные от снега дворы

Юрист Пирогов: за полученные из-за неубранного снега травмы полагается выплата

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россиянам полагается денежная компенсация, если они получили травму из-за неубранного снега и льда на улице, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, право на выплату возникает, когда доказана вина ответственного за уборку лица или организации.

В России человек имеет право на компенсацию, если он пострадал из-за неубранного снега или льда при условии, что будет доказана вина ответственного лица или организации. Безусловно, владельцы зданий и прилегающих территорий обязаны содержать их в безопасном состоянии, включая своевременную уборку в зимий период. Если этого не сделано и человек получил травму, он может требовать возмещения ущерба, — пояснил Пирогов.

Он отметил, что для успешного взыскания выплат пострадавшему необходимо собрать целый пакет доказательств. По его словам, ключевое значение имеют фотографии с места происшествия, показания свидетелей и официальные медицинские документы, подтверждающие характер и причину полученных повреждений.

Для получения компенсации, если была травма из-за неубранного снега или льда, необходимо зафиксировать факт происшествия: сделать фотографии, собрать свидетельские показания и получить медицинские документы. Также важно определить, кто именно несет ответственность: управляющая компания, собственник здания или муниципальные службы. Это поможет правильно оформить иск и предъявить требования. Если льдины упали с крыши здания и причинили вред, ответственность лежит на собственнике или УК. В таких случаях пострадавший вправе обратиться с иском о возмещении морального и материального вреда в суд, — резюмировал Пирогов.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что управляющие компании ответственны за уборку снега на придомовой территории многоквартирных домов. По его словам, если район не убирают, жильцы могут подать жалобу в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор.

