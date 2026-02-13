Молельные комнаты в жилых домах могут попасть под тотальный запрет

В Госдуму РФ внесен законопроект, запрещающий проводить богослужения и религиозные собрания в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Документ предусматривает штрафы до миллиона рублей для нарушителей, пишет РИА Новости.

Не допускается проведение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также молитвенных и религиозных собраний в нежилых помещениях в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях, — сказано в сопроводительных документах к законопроекту.

По словам авторов инициативы, которыми стали депутаты фракции «Новые люди», это предложение направлено на защиту жильцов и устранение правового пробела. Параллельно вводится административная ответственность: гражданам грозит штраф от 5 до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тыс., юридическим — до миллиона.

Зампред комитета Госдумы Олег Леонов заявил, что инициатива защищает спокойствие жильцов, позволяет контролировать потенциально опасные сообщества и усиливает роль легитимных духовных центров. Его поддержал вице-спикер ГД Владислав Даванков и пояснил, что под видом молитвенных собраний в жилых домах могут распространяться радикальные идеи, осуществляться криминальные схемы.

Ранее председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев указал, что совершение намаза в общественном транспорте является недопустимым и провокационным действием. По его мнению, подобное поведение противоречит подлинным установкам ислама.