Глава СПЧ осудил публичное совершение намаза в метро

Совершение намаза в общественном транспорте является недопустимым и провокационным действием, заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев в беседе с РБК. По его мнению, подобное поведение противоречит подлинным установкам ислама.

Когда в метро на грязном полу раскладывают молельные коврики, начинают как бы демонстративно, вызывающе молиться, это противоречит, на мой взгляд, установкам подлинного ислама. Это провокация, — сказал Фадеев.

Он расценивает это как попытку ввести в заблуждение не очень грамотных верующих и использовать их для достижения определенных политических целей. Глава СПЧ отметил, что борьба с такими инцидентами должна вестись через просветительскую деятельность. Эту работу, по его убеждению, могут проводить авторитетные исламские деятели.

В ходе изучения религиозных документов Фадеев пришел к выводу, что нет жесткого регламента времени совершения намаза. Он пояснил, что верующий может совершить молитву позже, если не успел сделать это в предписанный момент, и никакие установки не требуют, к примеру, прерывать хирургическую операцию.

Ранее сообщалось, что студент колледжа напал с ножом на охранника торгового центра на Ореховом бульваре после того, как ему помешали совершить вечерний намаз. Конфликт произошел, когда двое сотрудников охраны попросили юношу прекратить религиозный обряд в людном месте, после чего тот набросился на одного из них.