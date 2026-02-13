Ракетный удар по Белгороду привел к гибели мирных граждан Гладков: два человека погибли и трое пострадали при обстреле ВСУ Белгорода

В результате ракетного обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины от осколочных ранений погибли два мирных жителя, еще трое мужчин получили ранения различной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Атака также привела к серьезным повреждениям объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего часть города осталась без света, тепла и воды.

Одного из них в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Двоих раненых, получивших осколочные ранения, транспортируют в городскую больницу № 2 города Белгорода, — написал глава области.

В результате прямых попаданий и падения фрагментов зафиксированы значительные разрушения. Повреждена энергетическая система города: в нескольких районах отключены электро- и теплоснабжение, а также подача воды. В трех многоквартирных домах взрывной волной выбило окна, пострадали фасады зданий. Также осколками посекло несколько припаркованных рядом автомобилей.

Аварийные бригады и оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела. В настоящий момент ведется подсчет нанесенного ущерба и уточняется информация о возможных других разрушениях. О дальнейшем развитии ситуации будет сообщено дополнительно.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что около 80 тыс. жителей Белгорода остались без отопления в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, еще около 3 тыс. человек лишились газоснабжения и порядка 1 тыс. — электричества.