«Никакой политики»: итальянский сноубордист объяснил флаг РФ на шлеме

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер заявил изданию «Спорт-Экспресс», что нашлемная символика для него является доброй памятью о странах, где он участвовал в Олимпийских играх. Среди них заслуженное место занял и флаг России, где в 2014 году проходили Игры.

Я наклеил флаги всех стран, где участвовал <…>. Я горжусь, что выступал в Сочи. Это была фантастическая Олимпиада <…>. Смысл только в этом. Здесь нет никакого политического подтекста, — сказал спортсмен.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не увидел нарушений в действиях итальянского сноубордиста, который нанес флаг России на свой шлем. Как заявила глава МОК Кирсти Ковентри, на амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран — хозяек Олимпийских игр, где он соревновался с 2002 года.

До этого российские болельщики пронесли государственный флаг на стадион «Сан-Сиро» во время церемонии открытия Олимпийских игр в Милане. Инициаторы акции пояснили, что это было спонтанное решение для личной фотосессии, а не публичная демонстрация. Они также отметили, что организаторы не предъявили претензий.