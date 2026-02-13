Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 21:40

В Британии нашли замену Стармеру

Министр обороны Великобритании может стать премьером после ухода Стармера

Кир Стармер Кир Стармер Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Министр обороны Великобритании Джон Хили может стать премьер-министром в случае ухода Кира Стармера, заявил политический стратег, бывший старший советник в партии лейбористов Пол Синклер. По его словам, он будет «компромиссным» кандидатом, передает РИА Новости.

Джон Хили был бы весьма не против того, чтобы стать премьер-министром. Полагаю, он считает себя «компромиссным» кандидатом на этот пост. Возможно, он действительно сможет им стать, — сказал Синклер.

По словам экс-советника, у наиболее часто называемых возможных преемников Стармера отсутствует поддержка избирателей. При этом ситуация может поменяться на фоне скандала со связями экс-посла в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.

Другим возможным кандидатом Синклер назвал замминистра обороны Алистера Карнса. Он добавил, что карьера Стармера подошла к концу и это может означать конец поколения политиков-лейбористов.

Ранее Стармер развеял слухи о своей досрочной отставке. Он заявил, что останется лидером лейбористов до следующих выборов в 2029 году. Стармер также подчеркнул, что намерен реализовать пятилетний мандат на осуществление перемен.

Великобритания
премьеры
политики
отставки
