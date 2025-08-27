Ракета Starship приводнилась в океане и взорвалась

Тяжелая ракета Starship вернулась на Землю после 10-го испытательного полета, сообщила пресс-служба компании SpaceX в соцсети Х. На ролике видно, как головной блок приводнился в Индийском океане, а затем взорвался.

Приводнение подтверждено! — написала компания.

В июне тяжелая ракета-носитель компании SpaceX Starship взорвалась в ходе статического огневого испытания. Первая ступень ускорителя взорвалась во время прямой трансляции испытательного полета. На второй ступени Starship произошла утечка топлива. Космический корабль вышел из-под контроля и на моменте входа в атмосферу взорвался.

Испытательный полет Starship в конце мая также закончился неудачей. Аппарат потерял управление и разрушился, едва начав миссию. Ракета, признанная крупнейшей в мире, стартовала успешно. Ускоритель отработал штатно. После отделения Starship запустил шесть двигателей, чтобы выйти на околоземную траекторию. Однако сразу после их отключения связь с кораблем прервалась, и он начал неконтролируемо вращаться, завершив полет разрушением.