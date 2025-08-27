День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 07:42

Ракета Starship приводнилась в океане и взорвалась

SpaceX успешно завершила испытательный запуск Starship

Фото: SpaceX/Global Look Press

Тяжелая ракета Starship вернулась на Землю после 10-го испытательного полета, сообщила пресс-служба компании SpaceX в соцсети Х. На ролике видно, как головной блок приводнился в Индийском океане, а затем взорвался.

Приводнение подтверждено! — написала компания.

В июне тяжелая ракета-носитель компании SpaceX Starship взорвалась в ходе статического огневого испытания. Первая ступень ускорителя взорвалась во время прямой трансляции испытательного полета. На второй ступени Starship произошла утечка топлива. Космический корабль вышел из-под контроля и на моменте входа в атмосферу взорвался.

Испытательный полет Starship в конце мая также закончился неудачей. Аппарат потерял управление и разрушился, едва начав миссию. Ракета, признанная крупнейшей в мире, стартовала успешно. Ускоритель отработал штатно. После отделения Starship запустил шесть двигателей, чтобы выйти на околоземную траекторию. Однако сразу после их отключения связь с кораблем прервалась, и он начал неконтролируемо вращаться, завершив полет разрушением.

SpaceX
Startlink
ракеты
Индийский океан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не менее 30 человек погибли из-за оползня в одной из стран Азии
Непогода загнала в ловушку десантников ВСУ в Сумской области
Врачи вынесли вердикт о состоянии «Битцевского маньяка»
На Украине засняли «тигриный» истребитель
Автобус с людьми перевернулся на Сахалине на фоне сильного наводнения
Французский полковник раскрыл детали командировки в Киев
Раскрыты детали задержания украинца, обвиняемого в подрыве «СП»
Яблоки конфи с розмарином и бальзамиком
Ловушка для ВСУ в ЛНР и ограбление бойцов: новости СВО на утро 27 августа
Пять важных дел для дачников в сентябре: что надо сделать до первых холодов
В российском регионе произошло мощное землетрясение
Главный злодей «Кадетства» задолжал более полумиллиона рублей по алиментам
Больной деменцией Брюс Уиллис стал жить отдельно от семьи
Ракета Starship приводнилась в океане и взорвалась
Макрон высказался об обвинениях Нетаньяху в адрес Франции
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 августа: инфографика
В МЧС Киргизии раскрыли новую информацию об альпинистке Наговицыной
Россиянин использовал кладбища, чтобы готовить диверсии для СБУ
Средства ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ в России за ночь
Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.