14 мая 2026 в 17:47

«Борьба пчел против меда»: политолог вскрыл подоплеку дела Ермака

Политолог Корнилов назвал дело Ермака иллюзией борьбы с коррупцией

Андрей Ермак Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака — лишь иллюзия борьбы с коррупцией в республике, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. По его словам, попытки побороть хищения из казны в этой стране давно превратились в «борьбу пчел против меда».

Все эти дела можно было возбуждать давно: у антикоррупционных структур были все основания для проведения следственных действий, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, преследование Ермака стало сигналом Запада главе Украины Владимиру Зеленскому. Первое предупреждение поступило несколько месяцев назад, когда к тогдашнему главе офиса президента пришли с обысками, пояснил Корнилов.

Сначала сделали предупреждение — он (Зеленский - NEWS.ru) уволил Ермака и притих. Потом снова посчитал, что он независимый — и все: началась новая серия, — указал собеседник.

Ранее суд арестовал Ермака на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 140 млн гривен. Ему предъявлено обвинение в легализации доходов, полученных незаконно, при строительстве элитного объекта в селе Козин под Киевом.

Владимир Зеленский
Андрей Ермак
